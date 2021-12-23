В Дагестане встретили поезд с Дедом Морозом

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза, который выехал из Великого Устюга, прибыл в четверг в железнодорожный вокзал Махачкалы, передает корреспондент ТАСС.

По этому случаю в железнодорожном вокзале Махачкалы состоялось праздничное мероприятие. Встречали "Поезд Деда Мороза" дети, родители и гости столицы, для которых была проведена развлекательная праздничная программа.

"Благодаря РЖД "Поезд Деда Мороза" в Махачкале дарит нашим детям новогоднее настроение. Мы с большой радостью приветствуем Деда Мороза и Снегурочку с их чудесной командой, которые прибыли к нам из Великого Устюга. Спасибо, что дарите праздник нашим детям", - сказал врио первого заместителя председателя правительства региона Батыр Эмеев, приветствуя гостей и участников мероприятия.

После официальной части мероприятия для гостей была предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции, в состав которой включена приемная Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

О проекте

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.