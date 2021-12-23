Нарышкин наградил журналистов ТАСС за вклад в освещение деятельности РИО

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин наградил журналистов ТАСС грамотой и благодарственными письмами за вклад в освещение деятельности РИО. Церемония награждения журналистов ряда российских СМИ прошла в четверг в Российском историческом обществе.

Заместитель главного редактора ТАСС Юлия Шарифулина удостоена грамоты за значительный личный вклад в освещение деятельности РИО, продюсеру Центра планирования ТАСС Эдуарду Бирову и корреспонденту Арзу Пашаевой вручены благодарственные письма.

Нарышкин поблагодарил представителей прессы за активное и взаимовыгодное творческое сотрудничество между журналистами и Российским историческим обществом. "Вы хорошо понимаете, что историко-просветительские проекты, которые реализует Российское историческое общество, Фонд "История Отечества", нацелены на самую широкую аудиторию нашего российского общества, прежде всего молодежь. Идеи, которые заложены в проектах, должны присутствовать в медийной повестке, чтобы они доходили до сознания тех, кому эти идеи предназначены. Конечно, это сложно сделать, пробиваясь через такую толщу информационного шума, но вместе с вами мы поставленной цели достигаем, и в этом, конечно, огромная заслуга журналистов, редакторов, коллективов СМИ", - добавил он.

Председатель РИО обратил внимание на богатую историческую повестку 2022 года. Он напомнил, что в следующем году отмечается 350-летие Петра Великого, столетие образования Советского Союза, 80-летие начала контрнаступления под Сталинградом.