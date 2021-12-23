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Путин: в России предотвращено 127 возможных преступлений в учебных заведениях

В России предотвращено 127 возможных преступлений в учебных заведениях - Путин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин заявил, что пытки в местах лишения свободы - проблема не только российская
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