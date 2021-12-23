В Петербурге в январе откроют памятник блокадному учителю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Памятник блокадному учителю, который создается в Санкт-Петербурге по инициативе Надежды Строгановой, преподававшей во время Великой Отечественной войны в одной из школ Ленинграда, будет открыт 27 января. Об этом сообщил на заседании городского правительства в четверг губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Основные мероприятия, посвященные Дню прорыва блокады Ленинграда и Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, запланированы на 17-18 и 27 января 2022 года.

"В плане мероприятий, посвященных блокадным датам, планируется провести более 120 общегородских мероприятий. На Пискаревском кладбище и других мемориалах пройдут торжественно-траурные церемонии. В Большом зале филармонии и на других площадках будут даны концерты, большое количество памятных мероприятий пройдет во всех районах. По традиции эти даты отметят в образовательных учреждениях. К Дню полного освобождения Ленинграда от блокады мы запланировали открыть памятник блокадному учителю у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке", - сообщил Беглов.

На заседании городского правительства руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова озвучила также предложение о создании памятника блокадным медикам. "Очень хорошо, что большое внимание уделено открытию памятника блокадному учителю. Кроме блокадного учителя очень большую роль играл блокадный медик. Если будет возможность, хотелось бы, чтобы у нас прошла закладка и памятника блокадному медику", - сказала она.

К блокадным датам также будет приурочено открытие в пятом павильоне киностудии "Ленфильм" масштабной трехмерной экспозиции "Пропавшие в кинохронике", которая создается совместно с группой "Невский баталист".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Невского баталиста", основой концепции станут истории сотрудников киностудий, военных корреспондентов, простых солдат, которые прошли Великую Отечественную войну. В павильоне "Ленфильма" будет воссоздана дорога участников войны в нескольких эпизодах, происходивших на территориях от Ленинграда до Берлина. В залах разместят выполненные в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев.

Блокадные даты

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

По данным городской администрации, в Санкт-Петербурге в настоящее время проживают 59 850 человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".