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Путин рассчитывает, что дефицита медицинских средств в условиях пандемии больше не будет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что дефицита масок, перчаток и защитных костюмов, который наблюдался в начале пандемии коронавируса, больше не будет.

"На первом этапе [пандемии] был дефицит и масок, и перчаток, и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы в системе здравоохранения. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены, надеюсь, у нас уже не будут никаких дефицитов", - сказал глава государства в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПандемия COVID-19
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