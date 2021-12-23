Путин рассчитывает, что дефицита медицинских средств в условиях пандемии больше не будет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что дефицита масок, перчаток и защитных костюмов, который наблюдался в начале пандемии коронавируса, больше не будет.

"На первом этапе [пандемии] был дефицит и масок, и перчаток, и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы в системе здравоохранения. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены, надеюсь, у нас уже не будут никаких дефицитов", - сказал глава государства в четверг на ежегодной пресс-конференции.