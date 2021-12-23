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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин считает, что дети лучше и умнее своих родителей

По мнению президента, креативные возможности человека становятся все выше и выше
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дети всегда лучше и умнее, чем их родители, это очевидный факт, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Большая пресс-конференция Владимира Путина.

"Вообще человечество всегда развивается. И дети всегда лучше и умнее своих родителей. Это очевидный факт, потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются. От этого и креативные возможности человека становятся все выше и выше. Он не только бегает быстрее или прыгает выше, он и думает быстрее, интереснее и креативнее", - сказал Путин.

Президент также отметил, что сейчас образование, особенно в малых возрастных группах, основано на играх. "Поэтому мы, кстати говоря, и стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране. И есть соответствующие планы у нас на эту деятельность, деньги выделяем. Сейчас в школах уже должны закончить эту работу. В сельскую местность должны выйти с этим. 24 млрд, по-моему, предусмотрено на эту работу. Почта России должна присоединиться к этому", - пояснил он.

Большая пресс-конференция президента проходит в Манеже. В таком формате Путин общается с журналистами в семнадцатый раз.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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