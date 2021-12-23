Штормовое предупреждение в Крыму продолжит действовать до 25 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Снегопады и усиление ветра до 25 м/с, а также понижение температуры воздуха до минус 15 градусов в Крыму прогнозируются до утра субботы, 25 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Ранее предупреждение действовало до пятницы, 24 декабря. Накануне власти Ялты из-за непогоды приняли решение приостановить занятия в школах в четверг, 23 декабря. Было ограничено движение грузовиков со стороны Алушты.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтального раздела днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям республики рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.