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Власти Ульяновской области разрешили общепиту и кинотеатрам работать круглосуточно

Ограничения смягчили до 14 января включительно

УЛЬЯНОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Общепиту и кинотеатрам в Ульяновской области разрешили работать по ночам, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

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"С 24 декабря по 14 января в Ульяновской области смягчат ограничительные меры. Снимаются ограничения по времени работы в заведениях общепита и кинотеатрах. При этом в этих учреждениях продолжится соблюдение правил допуска посетителей и всех необходимых мер безопасности", - говорится в распространенном сообщении.

Также без предъявления сертификата о вакцинации можно будет посещать торговые центры во все дни недели с 08:00 до 17:00. Ранее это можно было делать до 15.00 и только по будням. Также возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии эпидемиологических требований.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 23 декабря в регионе выявлено порядка 118,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 113,2 тыс. пациентов, еще 3,6 тыс. человек умерли. От коронавируса в региона привито порядка 607 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет около 65,2%.

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РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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