Власти Ульяновской области разрешили общепиту и кинотеатрам работать круглосуточно

"С 24 декабря по 14 января в Ульяновской области смягчат ограничительные меры. Снимаются ограничения по времени работы в заведениях общепита и кинотеатрах. При этом в этих учреждениях продолжится соблюдение правил допуска посетителей и всех необходимых мер безопасности", - говорится в распространенном сообщении.

Также без предъявления сертификата о вакцинации можно будет посещать торговые центры во все дни недели с 08:00 до 17:00. Ранее это можно было делать до 15.00 и только по будням. Также возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии эпидемиологических требований.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 23 декабря в регионе выявлено порядка 118,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 113,2 тыс. пациентов, еще 3,6 тыс. человек умерли. От коронавируса в региона привито порядка 607 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет около 65,2%.