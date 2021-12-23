Препарат против коронавируса "Мир-19" разрешили для применения в возрасте от 18 до 65 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир-19" показан для применения у лиц в возрасте от 18 до 65 лет, следует из инструкции.

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"Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет", - отмечается в тексте.

Курс лечения препаратом составляет 14 дней, лекарство вводится ингаляционно два раза в день, следует из инструкции.

"Препарат применяется ингаляционно с помощью мэш-ингалятора (небулайзера). Препарат назначается в условиях стационара. Препарат принимать два раза в день. Перерыв между ингаляциями должен составлять 7-8 часов. <...> Курс лечения составляет 14 дней (28 ингаляций)", - говорится в инструкции.

Применение препарата "Мир-19" противопоказано беременным и лицам, у которых ковид протекает в тяжелой форме, сказано в инструкции.