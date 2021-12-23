Путин: новые штаммы коронавируса появляются там, где есть проблемы со здравоохранением

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новые штаммы коронавируса возникают в странах, где есть проблемы с системой здравоохранения и низким уровнем иммунитета, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов - чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все. Это очень простой ответ. Новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита, и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет", - сказал он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах. По данным Роспотребнадзора на 21 декабря, в РФ зарегистрирован 41 случай инфицирования новым штаммом.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.