В ООН считают, что изменение климата продолжится, хотя 2021 год был не самым теплым

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Изменение климата Земли продолжалось в 2021 году и продолжится в ближайшие годы и десятилетия, несмотря на то, что нынешний год был не самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом заявила в четверг ТАСС Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Изменение климата продолжалось в течение 2021 года и продолжится в ближайшие годы и десятилетия", - отметила она. Ожидается, что нынешний год "войдет в десятку самых теплых", хотя он и "не будет самым теплым вследствие явления Ла-Нинья природного происхождения, имевшего место в начале 2021 года и еще одного Ла-Нинья, которое наблюдается сейчас", констатировала Нюллис.

Официальный представитель ВМО пояснила, что для прогнозов в отношении климата более важное значение имеет "долгосрочная тенденция, а не отдельный год". "С 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего, - продолжила она. - Изменение климата проявляется не только в повышении температуры. Есть другие показатели, включая экстремальную погоду, особенно волны тепла и сильные ливни". "В нынешнем году, - напомнила Нюллис, - мы видели много экстремальных событий, включая экстремальную жару на северо-западе Америки в июне, когда температура достигала почти 50 градусов Цельсия в Британской Колумбии в Канаде, а также опустошительные наводнения в июле в Центральной Европе и Китае".

Согласно опубликованному ВМО в конце октября докладу, годы с 2015-го по 2021-й, скорее всего, станут самыми теплыми в истории наблюдений за климатом. Прогноз носит предварительный характер, поскольку основан на данных наблюдений за первые девять месяцев года. В докладе отмечалось, что глобальная средняя температура с января по сентябрь 2021 года была на 1,09 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 1850-1900 годах. Нынешний год был менее теплым, чем последние годы из-за влияния умеренного природного явления Ла-Нинья, связанного с масштабным охлаждением поверхности Тихого океана в его центральной и восточной частях.