Путин пообещал решить вопрос с поддержкой реставрации объектов комплекса "Мамаев курган"

Журналист волгоградского телеканала обратила внимание президента на то, что на Мамаевом кургане остается много объектов, которые остро нуждаются в реставрации, в том числе объекты музея-заповедника "Сталинградская битва". При этом она спросила, есть ли возможность в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне надеяться на федеральную поддержку в их реставрации.

"Конечно, к таким знаменательным датам, тем более в Волгограде, нужно обратить внимание на памятники, о которых вы сказали. Но я тоже для себя пометил, у нас и она осуществляется, эта поддержка. И я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть. Но я проверю, если этого недостаточно, если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем", - сказал Путин.

Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги, где происходили ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.