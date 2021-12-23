Путин предложил себя в адвокаты Деду Морозу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что готов стать адвокатом Деда Мороза из Великого Устюга, и рассказал о своих отношениях с ним. Всем россиянам глава государства советует чаще вспоминать о необходимости "доброго юмора".

На ежегодной пресс-конференции к Путину обратился представитель одной из газет Вологодской области, рассказавший о том, что житель Санкт-Петербурга, юрист по образованию, подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, потому что "тот не выполняет его желания уже 23 года". Журналиста интересовало, как президент относится к тому, что россияне все чаще стали "ловить хайп" практически на любой теме.

"Это юрист из Санкт-Петербурга, взрослый человек. Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас", - заметил Путин, закончивший юридический факультет Ленинградского госуниверситета. "В этой связи я бы так ответил: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам", - сказал глава государства и с улыбкой уточнил, что "это будет основная линия защиты".

"Что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым, а если есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет", - полагает Путин.

На ежегодной пресс-конференции, которая проходит за восемь дней до Нового года, у президента поинтересовались, выполняет ли его собственные пожелания Дед Мороз. "Мои отношения [с Дедом Морозом] до сих пор строились благообразным образом, и я им благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь", - ответил Путин. "Еще больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность", - заметил президент, переходя на серьезный тон.

Возвращаясь к предновогодней теме, он сказал: "Надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов - всей страны и каждого в отдельности гражданина Российской Федерации".