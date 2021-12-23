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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин поручит правительству решить вопрос с инфраструктурой для участков многодетных

Глава государства также поставит задачу, чтобы субъекты страны направляли заявки на развитие региональной дорожной сети

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставит перед правительством задачу о направлении государственной поддержки, в том числе на подведение инфраструктуры к земельным участкам, которые выделены многодетным семьям.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Большая пресс-конференция Владимира Путина.

"У нас выделяются огромные деньги на развитие инфраструктуры. Нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сейчас сказали, и в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий <…> Это все обеспечено финансированием, нужно только состыковать - проблему, о которой вы сейчас сказали, с нашими планами развития. Я обязательно этот вопрос перед правительством поставляю", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности создать отдельную федеральную программу для развития инфраструктуры в поселках, участки в которых выделили многодетным семьям, так как у региональных властей зачастую нет на это средств.

Как добавил глава государства, он также поставит перед регионами задачу с тем, чтобы субъекты РФ направляли заявки на развитие, в частности, региональной дорожной сети, нормативное состояние которой пока отстает от состояния федеральных дорог. "Но у нас есть планы, расписанные по годам, как мы должны решить вопрос, связанный с нормативным состоянием этих дорог", - сказал президент.

Он также отметил, что на развитие инфраструктуры выделено 500 млрд рублей, еще 460 млрд рублей направлены в рамках национальных проектов, также на эти цели предусмотрены средства из Фонда национального благосостояния. "Нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а чтобы решали комплексные задачи, в том числе и поддержки многодетных семей. Я пометил, это абсолютно правильно, полностью с вами согласен", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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