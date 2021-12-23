Путин: кабмин оценит необходимость открытия центра по созданию эндопротезов в Волгограде

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ оценит необходимость открытия первого всероссийского центра по созданию эндопротезов в Волгограде, также будет принято решение о дополнительной поддержке разработчиков экзоскелета. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Конечно, нужно подумать на эту тему. Есть у нас программы, которые обеспечивают людей с ограниченными возможностями здоровья соответствующими техническим средствами, деньги выделяются, и, разумеется, самые эффективное, современное, дорогое нужно закупать <…> Я уверен, что те люди, про которых вы сказали, и их изобретение в разы по себестоимости ниже, чем закупаемое оборудование за границей, если оно, тем более, такое эффективное, я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам. Во-первых, посмотрим, как поддержать дополнительно возможность создания этого центра", - сказал он, отвечая на предложение журналистки рассмотреть возможность открытия первого всероссийского центра по созданию эндопротезов в Волгограде.

Путин отметил, что для поддержки разработчиков могут быть использованы различные инструменты, "в том числе по линии поддержки малого и среднего бизнеса, по линии социальной политики, по линии поддержки людей с инвалидностью".