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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин: кабмин оценит необходимость открытия центра по созданию эндопротезов в Волгограде

Президент добавил, что будет принято решение и о дополнительной поддержке разработчиков экзоскелета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ оценит необходимость открытия первого всероссийского центра по созданию эндопротезов в Волгограде, также будет принято решение о дополнительной поддержке разработчиков экзоскелета. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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"Конечно, нужно подумать на эту тему. Есть у нас программы, которые обеспечивают людей с ограниченными возможностями здоровья соответствующими техническим средствами, деньги выделяются, и, разумеется, самые эффективное, современное, дорогое нужно закупать <…> Я уверен, что те люди, про которых вы сказали, и их изобретение в разы по себестоимости ниже, чем закупаемое оборудование за границей, если оно, тем более, такое эффективное, я обязательно об этом соответствующий сигнал в правительство подам. Во-первых, посмотрим, как поддержать дополнительно возможность создания этого центра", - сказал он, отвечая на предложение журналистки рассмотреть возможность открытия первого всероссийского центра по созданию эндопротезов в Волгограде.

Путин отметил, что для поддержки разработчиков могут быть использованы различные инструменты, "в том числе по линии поддержки малого и среднего бизнеса, по линии социальной политики, по линии поддержки людей с инвалидностью".

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"Есть разные возможные инструменты, дам поручение подумать, какой из этих инструментов использовать, чтобы их поддержать", - добавил президент.

Весной 2019 года эндохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1 провели первую в мире операцию в экзоскелете верхних конечностей. Это изобретение позволяет долго удерживать руки в необходимом положении, снижает нагрузку на позвоночник, врачи намного меньше устают, внимание полностью сосредоточено на пациенте. В феврале 2020 года заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского медуниверситета (ВолГМУ), разработчик Александр Воробьев получил сертификат на государственный грант в размере 500 тыс. рублей.

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