Мэр Краснодара заявил, что город может стать третьим по численности населения в стране

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Краснодар, по предварительным данным переписи населения в 2021 году, может стать третьим по численности городом в России, сообщил в четверг мэр Краснодара Андрей Алексеенко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о хороших темпах развития южных регионов страны, в том числе Краснодара.

Ранее в четверг глава государства на ежегодной пресс-конференции заявил, что города России развиваются энергично, малым городам необходимо уделить большее внимание, в частности, развитию транспортной инфраструктуры и связанности территорий. Путин отметил хорошие темпы развития южных регионов России, в первую очередь Краснодара и городов Крыма.

"Это высокая оценка главы государства, с одной стороны, и, на мой взгляд, аванс, который мы должны оправдать в будущем. По предварительным итогам прошедшей переписи населения, Краснодар может стать третьим по численности городом в стране. В кубанскую столицу едут жить и работать люди со всей страны - из Сибири, Дальнего Востока, Урала", - приводит пресс-служба администрации Краснодара слова Алексеенко.

Он отметил, что высокие темпы миграции населения приводят к тому, что город должен наращивать темпы развития инфраструктуры и улучшать качество городской среды. На эти цели, по его словам, будут привлекаться средства краевых и федеральных госпрограмм, также Краснодар рассчитывает на инвесторов.

"У Краснодара сегодня есть все возможности, чтобы стать третьей, южной столицей большой страны", - резюмировал мэр Краснодара.

Ранее Алексеенко сообщал, что, по предварительным данным переписи, в 2021 году численность населения Краснодара достигает 1,7 млн человек. В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек.