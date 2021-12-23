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Большая пресс-конференция Владимира Путина

В суд в Великом Устюге не поступал иск петербургского юриста к Деду Морозу

В суде предположили, что истец отправил заявление по почте и оно не успело дойти

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Иск петербургского юриста, в котором он требует материальную компенсацию от Деда Мороза якобы за то, что он не исполнял его желания, не поступал в Великоустюгский городской суд в Вологодской области, где находится вотчина волшебника и зарегистрировано АО "Дед Мороз". Об этом ТАСС сообщили в суде.

На ежегодной пресс-конференции к президенту России Владимиру Путину обратился представитель одной из газет Вологодской области, рассказавший о том, что житель Санкт-Петербурга, юрист по образованию, подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, потому что "тот не выполняет его желания уже 23 года". Журналиста интересовало, как президент относится к тому, что россияне все чаще стали "ловить хайп" практически на любой теме.

"Пока исковое заявление в суд не поступало. В интернете у истца было выложено, что исковое заявление датировано 20 декабря. Если он его отправил по почте, потому что в электронном виде оно не поступало в суд, то по почте исковое заявление дойдет через неделю - две. На сегодня пока не поступало, не зарегистрировано", - сообщили ТАСС в суде.

Президент, закончивший юридический факультет Ленинградского госуниверситета, в ходе пресс-конференции также напомнил, что тоже является юристом и сказал, что готов "выступить адвокатом Деда Мороза". Глава государства также отметил, что если в этой ситуации "есть какая-то нотка или часть доброго юмора, то ничего плохого здесь нет".

Теги
РоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаВологодская область
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