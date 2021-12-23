Препарат "Мир-19" следует осторожно применять при вождении ТС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Данных о влиянии препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" на способность управлять транспортными средствами нет, поэтому следует соблюдать осторожность. Об этом говорится в инструкции к препарату.

"Следует соблюдать осторожность, так как данных по влиянию препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами нет", - говорится в инструкции.

Нежелательных побочных реакций на препарат, согласно инструкции, в настоящее время не зафиксировано. "Несмотря на отсутствие клинических данных, нельзя исключать возможность развития других побочных реакций", - отмечается в инструкции. Также не было зафиксировано случаев передозировки препаратом.

Препарат "Мир-19" разработан Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. В ФМБА утверждают, что он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне. Сейчас исследования препарата проводятся только в стационарах.

Минздрав РФ в среду зарегистрировал "Мир-19". Глава ФМБА Вероника Скворцова тогда же заявила, что ведомство планирует провести исследования "Мир-19" на амбулаторных пациентах.