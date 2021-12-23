Власти Кубани сообщили, что мощности полигонов ТКО в крае исчерпаются через два года

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Мощности мусорных полигонов в Краснодарском крае, который является одним из основных туристических регионов РФ, будут исчерпаны в течение двух лет. Власти Кубани рассчитывают решить эту проблему за счет строительства заводов по переработке мусора полного цикла, сообщил журналистам в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости мусоропереработки по самым высоким экостандартам.

В четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что реформирование отрасли по обращению с отходами в России идет с опережением плана, несмотря на все сложности. При этом строить мусорные заводы нельзя в явочном порядке. Также он отметил необходимость строительства предприятий мусоропереработки по самым высоким экостандартам.

"Уже через два года мощности 14 действующих полигонов в регионе будут исчерпаны, и поэтому краю нужны новые объекты. Сейчас при поддержке Президента России специалисты Ростеха планируют построить в регионе два завода по переработке мусора полного цикла, сеть сортировочных и перегрузочных площадок. Создание комплексной системы обращения с отходами на Кубани позволит решить проблему с мусором, не нанося ущерб экологии", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Уточняется, что также до 2024 года в крае планируется рекультивировать семь закрытых полигонов, в регионе продолжается работа по ликвидации стихийных свалок, обновляется контейнерный парк.

Ежегодный объем отходов в крае составляет 2,5-3 млн тонн, объемы растут за счет высоких темпов миграции населения и увеличения турпотока в регион. На данный момент 100% отходов в крае захоранивают, сортировка и мусоросжигание позволят снизить объемы захоронения отходов до 20-30%.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" планирует построить в Краснодарском крае два мусороперерабатывающих завода полного цикла для решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Один из них планируется построить в районе Сочи, второй - в одном из муниципалитетов, расположенных в окрестностях побережья Азовского моря. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов. На Кубани работают 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки.