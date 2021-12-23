В столице впервые присвоили почетный статус "Московская медсестра"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первые 20 обладателей статуса "Московская медсестра" и "Московский медбрат" стали известны в Москве, они успешно прошли все этапы добровольных оценочных процедур. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня мы присвоили звания "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат" первым 20 специалистам. Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками. Мы действительно очень гордимся, что они работают в системе московского здравоохранения и очень хотим, чтобы так продолжалось, поэтому одновременно со статусом предполагается ежемесячная выплата в размере 7,5 тыс. рублей", - сказала Ракова.

Стимулирующая надбавка в размере 7,5 тыс. рублей будет ежемесячно выплачиваться всем работающим в городских медорганизациях медицинским сестрам и медбратьям, получившим почетный статус, в течение пяти лет. Набор кандидатов на соискание почетного статуса "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат" начался 20 августа 2021 года. Ранее этот статус по аналогии со статусом "Московский врач" учредил мэр Москвы Сергей Собянин.

Получить соответствующий статус при желании могут и специалисты, работающие не только в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, но и в любых других федеральных, ведомственных или частных клиниках (в том числе - в регионах). Вне зависимости от места работы претендента прохождение оценочных процедур является бесплатным.

"Соответствовать стандартам столь высокого статуса, оказалось, не так уж и просто. Базового уровня подготовки было недостаточно. Нужно больше знать, больше уметь. Необходимо быстро ориентироваться в калейдоскопе различных ситуаций и решать несколько задач одновременно", - отметила медсестра Диагностического клинического центра № 1 Татьяна Козлова.