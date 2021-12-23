Десять станций МЦД построят в 2022 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы и ОАО "РЖД" подписали соглашение о строительстве 10 станций для третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4), работы планируется провести в 2022 году. Бюджет строительных работ составит порядка 170 млрд рублей. Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров при открытии новой станции будущего МЦД-4 Матвеевская.

"2021-й год был одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. Огромное количество работ выполнено за этот период, построены новые дополнительные железнодорожные пути, эстакады в рамках строительства и реконструкции для открытия МЦД-3 и МЦД-4. На следующий год предполагаем <...> [построить] 10 станций", - сказал Собянин.

Белозеров в свою очередь отметил, что каждый год открываются новые транспортные объекты, где применяются новые технические решения. По его словам, власти Москвы выставляли жесткие требования к объектам, но это давало возможность реализовать огромный объем работ. Он подчеркнул, что на 2022 год планы "еще более амбициозные: это, действительно, 10 новых станций, сумма будет порядка 170 млрд рублей".

Как уточнили в ТАСС в пресс-службе ОАО "РЖД", инвестпрограмма РЖД предполагает в 2022 году инвестиции на развитие Центрального транспортного узла в размере 170 млрд рублей. Практически все инвестиции будут направлены на развитие радиальных направлений узла и главных железнодорожных линий в центре Москвы, связанных с проектами МЦД. Масштабные работы будут вестись для скорейшего запуска московских диаметров на полную мощность, продолжится строительство и реконструкция остановочных пунктов.

"В планах на 2022 год - завершить строительство трех новых и реконструкцию семи существующих железнодорожных станций: МЦД-1 - Тимирязевская, Окружная; МЦД-2 - Печатники, Марьина Роща; МЦД-4 - Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково, Минская. <...> Помимо продолжения строительства новых и реконструкции существующих путей в 2021 году на Центральном транспортном узле завершены строительство и реконструкция восьми вокзалов, в том числе Баковка МЦД-1, Щукинская МЦД-2; Аминьевская МЦД-4; Апрелевка МЦД-4; Внуково МЦД-4; Кокошкино МЦД-4; Матвеевская МЦД-4; а также новый вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования в составе ТПУ "Черкизово". Кроме того, на станции Окружная МЦД-1 была открыта новая платформа и вторая очередь южного вестибюля. На МЦК открыт дополнительный вестибюль на станции Локомотив", - пояснили ТАСС в пресс-службе МЦД.

Также Белозеров отметил, что каждый год открываются новые транспортные объекты, где применяются новые технические решения. "Этот год был уникальным. Была запущена бесшовная система Wi-Fi, введены новые системы оплаты, дополнительные возможности по безбарьерной среде", - сказал он. Собянин добавил, что уже построено и реконструировано восемь станций МЦД, которые не уступают по уровню комфорта современным вокзалам и станциям метро.

О Матвеевской

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, комплексная реконструкция станции Матвеевская была начата в третьем квартале 2019 года и завершена в декабре 2021-го. Работы проходили без остановки движения поездов. Для посадки и высадки пассажиров были сооружены временные деревянные платформы.

Так, на месте старой станции Матвеевская построен современный городской вокзал площадью 5,9 тыс. кв. м, запаса провозной способности которого хватит на многие годы вперед. Две новые платформы станции оснащены навесами на всю длину для защиты пассажиров от дождя и снега.

"Реконструкция станции создала серьезный задел для комплексного развития близлежащих территорий. <...> Новая станция повысит комфорт поездок свыше 50 тыс. человек, проживающих от нее в радиусе 1,2 км", - отметили в пресс-службе.

Запуск МЦД-4 запланирован на 2023 год. Общая протяженность будущего Киевско-Горьковского диаметра составит 86 км, с 39 остановочными пунктами. Конечными станциями диаметра станут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД. Четвертый МЦД будет располагать самым большим количеством пересадочных станций - здесь их будет 18, с 35 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. По предварительным расчетам, только для поездок внутри столицы линией будут пользоваться около 30 млн человек в год.