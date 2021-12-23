Путин заявил, что всегда рад приезжать во Владивосток

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что рад приезжать во Владивосток, особенно после того, как город начал активно развиваться.

"Я рад всегда приезжать во Владивосток, особенно после проведения соответствующих известных мероприятий международного характера: АТЭС, [и других], и после того, как началось возрождение и преображение Владивостока", - отреагировал Путин на слова журналиста "ОТВ-Прим" Ирины Трофимовой о том, что его "всегда рады видеть во Владивостоке".

"Надеюсь, что все, кто там живут на Дальнем Востоке, чувствуют это (преображение - прим. ТАСС), видят, но еще многое предстоит сделать", - заметил президент.