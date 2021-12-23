Разработчик сообщил, что волгоградский экзоскелет внесут в перечень средств реабилитации

ВОЛГОГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Экзоскелет, разработанный учеными Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), должны внести в перечень средств технической реабилитации. Об этом в четверг заявил ТАСС заведующий кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, разработчик экзоскелетов Александр Воробьев.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина в четверг у главы государства спросили о возможной поддержке разработчика экзоскелетов из Волгограда. Президент отметил, что правительство РФ оценит необходимость открытия первого Всероссийского центра по созданию эндопротезов.

"Конечно, мы нуждаемся в организационной поддержке, в том, чтобы была и административная поддержка - в том плане, что экзоскелет должны внести в перечень средств технической реабилитации. Мы вместе соберемся, наш авторский коллектив, и распишем, какая помощь будет нужна", - сказал Воробьев.

Собеседник агентства добавил, что регион готов к созданию центра по созданию эндопротезов. Вуз работает над тем, чтобы проект был включен в проект Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" с получением соответствующей господдержки.

Президент на пресс-конференции отметил, что для поддержки разработчиков могут быть использованы различные инструменты, "в том числе по линии поддержки малого и среднего бизнеса, по линии социальной политики, по линии поддержки людей с инвалидностью".

Весной 2019 года эндохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1 провели первую в мире операцию в экзоскелете верхних конечностей. Это изобретение позволяет долго удерживать руки в необходимом положении, снижает нагрузку на позвоночник, врачи намного меньше устают, внимание полностью сосредоточено на пациенте. В феврале 2020 года заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского медуниверситета (ВолГМУ), разработчик Александр Воробьев получил сертификат на государственный грант в размере 500 тыс. рублей.