Путин: при подготовке к 450-летию Уфы важно правильно распределить имеющиеся средства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подготовка и проведение празднования 450-летия основания Уфы, которое пройдет в 2024 году, требует правильного распределения и перераспределения средств, при этом возможно и увеличение финансирования. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"В ходе подготовки мы определимся с руководством республики, что является приоритетным <…> Здесь не нужно нам дополнительных ресурсов, здесь нужно использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, на социальную сферу, на культуру, и [необходимо] просто правильно их распределить, может быть даже перераспределить с тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею - красиво, достойно, так, как она этого заслуживает", - сказал он, добавив, что "можно и о дополнительных деньгах подумать".

Президент отметил, что Уфа "всегда была одним из центров исламского мира в России и сейчас тоже остается таким".

В мае оргкомитет утвердил план мероприятий по подготовке празднования в 2024 году 450-летия основания Уфы. По данным властей республики, к юбилею в Уфе должны быть реконструированы здание цирка, русского драмтеатра, театра кукол, построены центры спортивной борьбы и волейбола. Среди инфраструктурных проектов заявлены возведение моста и продолжения проспекта Салавата Юлаева, реконструкция исторического центра Уфы.