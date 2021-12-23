{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина

Власти Крыма намерены улучшить качество связи после строительства новых вышек по ФЦП

В данный момент крупные российские мобильные операторы не работают в республике, так как не хотят попасть под западные санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма планируют улучшить качество мобильной связи на полуострове после строительства новых вышек связи в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, сообщил в четверг ТАСС министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

На эту тему
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина
Как проходила большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин ранее в четверг в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Крым-24" Александра Федочака о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове, заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно, "чтобы не помешать этому процессу".

"В рамках федеральной целевой программы будет реализовываться строительство дополнительных вышек мобильной связи, что положительно отразится на качестве мобильной связи на территории Республики Крым", - сказал Афанасьев.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются sim-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение увеличить финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, правительство согласовывает вопрос выделения дополнительных средств с 2025 по 2030 год.

Теги
РоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаКрым
Авария на ТЭЦ в Улан-Удэ
Жителям Улан-Удэ произведут перерасчет потребленного тепла в связи с аварией на ТЭЦ-1
Глава региона Алексей Цыденов дал поручение ресурсоснабжающим организациям скорректировать расчеты
Читать полностью