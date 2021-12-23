Власти Крыма намерены улучшить качество связи после строительства новых вышек по ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма планируют улучшить качество мобильной связи на полуострове после строительства новых вышек связи в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, сообщил в четверг ТАСС министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

Президент России Владимир Путин ранее в четверг в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Крым-24" Александра Федочака о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове, заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно, "чтобы не помешать этому процессу".

"В рамках федеральной целевой программы будет реализовываться строительство дополнительных вышек мобильной связи, что положительно отразится на качестве мобильной связи на территории Республики Крым", - сказал Афанасьев.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются sim-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение увеличить финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, правительство согласовывает вопрос выделения дополнительных средств с 2025 по 2030 год.