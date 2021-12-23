Власти Липецкой области будут привлекать ветеранов к патриотическому воспитанию молодежи

ЛИПЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены активно привлекать ветеранские организации региона к вопросу патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщил глава областной администрации Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем регионального совета ветеранов Леонидом Рощупкиным.

"Крайне важно рассказывать современному поколению о Великой Отечественной войне, не допускать подмены исторических фактов, прививать любовь к Родине",- сказал Артамонов. Он напомнил, что ветеранские организации активно взаимодействуют со школами, проводят встречи с учениками, делятся с ними своими воспоминаниями о фронте. Кроме того, в нынешнем году липецкие ветераны провели конкурс для учителей, в рамках которого свыше 40 педагогов соревновались в знании фактов о Елецкой наступательной операции. "Ваше дело заслуживает уважения и благодарности", - подчеркнул Артамонов.

На встрече председатель совета обратился с просьбой оказать помощь в посещении Калининградской области, где в годы войны погибли три Героя Советского Союза - уроженца Липецкой области. "В честь летчиков названы города Гусев, Гурьевск и Нестеров, потомки героев и члены совета ветеранов давно хотят посетить эти места и почтить память", - рассказал Рощупкин. Глава региона заверил, что поможет решить данный вопрос.

По информации пресс-службы областной администрации, Артамонов сразу же позвонил губернатору Калининградской области "и договорился о проведении совместных памятных мероприятий в будущем году".