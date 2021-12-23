Умер народный артист РФ Вадим Лобанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Народный артист Российской Федерации Вадим Лобанов, сыгравший более 140 ролей в театре и около 70 ролей в кино, умер в возрасте 81 года, подтвердили ТАСС в четверг в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Лобанов являлся заведующим кафедрой театрального искусства факультета искусств СПбГУ.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В 1960 году начал свою творческую биографию в Таллине, где работал диктором на телевидении и актером в "Русском драматическом театре". В 1962 году поступил в театральное училище имени М. С. Щепкина. В Москве работал в театре "Скоморох", в Сибири - в Иркутском драматическом театре имени Н.П. Охлопкова и Омском Академическом драматическом театре. Служил в Малом драматическом театре, АБДТ им. М. Горького (ныне - БДТ им. Г. А. Товстоногова), в театре-фестивале "Балтийский дом" и ряде других.

Лобанов сыграл более 140 ролей в театре. Он стал первым в мире исполнителем роли Бусыгина в пьесе А. Вампилова "Старший сын" на сцене Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова (1969 год).

В кинобиографии Лобанова - около 70 ролей. Среди фильмов с его участием - "Моонзунд" (1987 год), "Сталинград" (1989 год), "Бедный, бедный Павел" (2003 год) и другие. Голосом артиста озвучены многие документальные, научно-популярные и зарубежные фильмы.

На факультете искусств СПбГУ Лобанов преподавал мастерство артиста драматического театра и кино.