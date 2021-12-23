Песков заявил, что ситуация с RT требует от РФ зеркальных действий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ситуация со снятием RT DE с вещания в Европе требует адекватных зеркальных мер. Такое мнение выразил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главное, наверное, защитить интересы RT. Это будет полезнее, чем заниматься ответной реакцией. Но в любом случае это требует зеркальных действий каких-то адекватных, так, чтобы не стрелять себе в ногу", - констатировал представитель Кремля в ответ на вопрос, намерена ли РФ принимать ответные меры.

Как ранее сообщили в RT, германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия регулятора неправомерными, и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция MABB заключается в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ.

17 декабря сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. Как отмечало агентство DPA, по итогам может быть вынесено решение о запрете вещания или даже наложен штраф в размере до полумиллиона евро. Организаторы программы могут обжаловать решение.