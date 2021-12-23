В РФ развернуто 183 тыс. больничных коек для пациентов с ковидом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 183 тыс. коек в российских госпиталях остаются перепрофилированными для лечения пациентов с ковидом, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава РФ.

"На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тысячи коек с учетом необходимого резерва", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в период пиковых нагрузок в ковидных госпиталях было развернуто 303 тыс. коек.

"В периоды снижения числа активных случаев мы оперативно переводим коечный фонд под оказание медицинской помощи по их основному профилю, таким образом оперативно восстанавливая объемы оказания плановой помощи", - добавили в ведомстве.

Ранее на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос об оказании плановой медицинской помощи в РФ в условиях ковида.