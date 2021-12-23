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В Удмуртии в 2022 году откроют единый центр репродуктивного здоровья

Создание такого единого центра поможет решить сразу несколько очень важных вопросов

ТАСС, 23 декабря. Единый центр репродуктивного здоровья появится в Удмуртии в 2022 году, в нем будут проводить до 10,5 тыс. обследований, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Центр репродуктивного здоровья на базе Первой республиканской клинической больницы появится в Удмуртии уже в 2022 году. Он позволит ежегодно проводить обследование до 10,5 тыс. девочек-подростков и девушек, в том числе из групп риска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что помимо Первой РКБ в проекте будет участвовать еще несколько медицинских учреждений - три ижевские городские больницы, Глазовская межрайонная больница, Сарапульская городская больница, Республиканская детская клиническая больница и центр вакцинопрофилактики.

Как рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева, создание такого единого центра поможет решить сразу несколько очень важных вопросов. "Мы сможем регулярно проводить обследования девочек-подростков и молодых женщин из социально неблагополучной среды. Защитить их от развития новообразований может вакцинация от папилломавирусной инфекции, охват которой планируется увеличить до 24 тыс. человек ежегодно", - приводятся в сообщении слова Ермолаевой.

Также пациентки центра смогут получить консультации специалистов, в том числе психологов и репродуктологов.

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