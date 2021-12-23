Губернаторы Орловской и Курской областей передали 6 тыс. подарков для детей Сирии

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Орловского региона Андрей Клычков, находясь с гуманитарно-деловой миссией в Сирии, доставили от регионов 6 тыс. новогодних подарков для детей республики. Об этом в четверг Старовойт и Клычков сообщили на своих страницах в соцсетях.

"Нахожусь с гуманитарно-деловой миссией в Сирийской Арабской Республике. Мы привезли сюда благотворительную помощь для детей, а также проведем переговоры об установлении экономического сотрудничества. От Курской области передаем 5 тыс. подарков для ребят - сладостей, мягких игрушек и канцелярские принадлежности", - написал в своем Telegram-канале Старовойт.

Гуманитарный груз в 5 тыс. подарков для детей при поддержке муниципалитетов, представителей бизнес-сообщества собрали на базе аварийно-спасательной службы Курской области, еще 1 тыс. сладких новогодних подарков передали детям от Орловской области.

По словам губернатора Курской области, в ходе поездки планируется обсудить поставки сельскохозяйственной продукции из региона в Сирию, презентовать возможности предприятий Курской области. Губернатор Орловской области принял участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению сирийских беженцев на родину.