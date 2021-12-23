В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для работающих пожилых граждан

ПСКОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет. Аналогичная мера принята в отношении сотрудников, работающих в сфере адвокатских, информационных, охранных и ветеринарных услуг, соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком, опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

По оценке Нестерука, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Псковской области "неблагополучная и напряженная". За последнюю неделю динамика заражений в регионе превысила на 40,7% общероссийские показатели. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали наибольшие показатели инфицирования у людей, чья работа связана с контактами с большим количеством людей. Это сферы обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, офисов и банков.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: <...> лицам в возрасте от 60 до 65 лет, работающим <..> в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, в органах государственной власти Псковской области, органах местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им организациях", - отмечается в документе.

Кроме того, в тексте постановления главного санитарного врача региона сказано о том, что обязательной вакцинации подлежат сотрудники организаций, работающих в сфере адвокатских услуг, нотариальных контор. Аналогичное требование распространяется на сотрудников организаций, оказывающих туристические, охранные и информационные услуги, ветеринарные и ритуальные услуги, услуги по техобслуживанию автомобилей и волонтерства.

Руководителям всех этих учреждений нужно обеспечить проведение вакцинации сотрудников первым компонентом до 14 января 2022 года, а вторым компонентом - до 14 февраля 2022 года.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 70 208, выздоровели 62 887 человек, 1 214 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.