Углубленную диспансеризацию в России прошли более 1,5 млн человек

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Углубленную диспансеризацию в России прошли более 1,5 млн граждан с начала реализации программы. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Программа углубленной диспансеризации граждан, переболевших COVID-19 и имеющих хронические неинфекционные заболевания, реализуется с лета 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Она позволяет эффективно выявлять осложнения и отдаленные последствия коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий. На сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 млн человек", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что для привлечения граждан к прохождению углубленной диспансеризации задействованы страховые компании, проводится информирование граждан, в том числе рассылки сообщений СМС, в мессенджерах и через Единый портал госуслуг. "Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства совершенно бесплатно. Углубленная диспансеризация организована с учетом эпидемической обстановки и проводится с учетом всех необходимых защитных мер", - сказано в сообщении.

Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что рассчитывает на то, что система постковидой диспансеризации будет расширяться. При этом он отметил, что люди боятся посещать лечебные заведения из-за страха заражения коронавирусом.