Курские власти ввели выплаты для беременных при вакцинации от ковида до апреля 2022 года

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области ввели единовременные выплаты в 5 тыс. рублей для беременных при вакцинации от ковида. На меру поддержки смогут претендовать привившиеся с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно, сообщила пресс-служба администрации региона.

В ноябре 2021 года губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе заседания оперштаба области поддержал предложение о введении для беременных единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей при вакцинации от ковида.

"В Курской области будет предоставляться единовременная выплата беременным женщинам, которые в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно привились от коронавируса. Вакцинация допускается на сроке беременности 22 недели и более. Такие беременные женщины получат 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для получения права на выплату женщине необходимо обратиться к акушеру-гинекологу медорганизации, в которой беременная состоит на учете. При этом потребуется предоставить заявление и перечень документов, закрепленных в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте администрации области.

С начала пандемии в Курской области выявлено 80 972 случая заражения коронавирусом, 1 971 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 21 декабря в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 623 тыс. человек, завершили вакцинацию около 594 тыс. жителей региона. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.