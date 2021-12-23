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План по вакцинации от гриппа в Воронежской области выполнили на 38,5%

Прививки от гриппа сделали более 460,4 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Медики в Воронежской области вакцинировали от гриппа более 460,4 тыс. человек, что составляет 38,5% от плана. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"На текущий момент план по вакцинации от гриппа выполнен на 38,5%", - сказала собеседница агентства.

В Воронежской области планируется привить от гриппа более 1 млн 383 тыс. человек. Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, в область поступило 462 120 доз вакцины "Ультрикс квадри", прививки от гриппа сделали более 460,4 тыс. человек. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в регионе с начала года выявлено 29 случаев гриппа.

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