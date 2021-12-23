Соединяющую Южную Осетию с Россией дорогу открыли для движения

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию с Россией, закрытая с 20 декабря из-за угрозы схода лавин, открыта для движения транспорта. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 16:00 работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства, отметив, что есть возможность возобновить движение. В МЧС отметили, что лавинная опасность сохраняется на высоте более 2 тыс. метров.

В понедельник в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что движение по Транскавказской автомагистрали запрещено с 10:00 мск 20 декабря из-за угрозы схода лавин. Кроме того, с 19:30 мск 19 декабря остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

В результате схода лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали 21 декабря вечером погибли двое российских военнослужащих. Еще двое были госпитализированы в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале, а в среду выписаны. Тело пятого военного было обнаружено в четверг утром. СК РФ возбудил дело по статье о халатности.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.