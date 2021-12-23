Месячная норма осадков выпала за сутки в Кургане

ТАСС, 23 декабря. Практически месячная норма осадков - около 20 мм снега - выпала в Кургане за сутки. Об этом сообщили ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по региону.

Днем ранее в Курганской области движение автобусов было приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Сегодня днем часть ограничений была снята.

"22 декабря с выходом циклона с Запада по Курганской области прошли умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Максимальное количество осадков за сутки в ночь на 22 декабря и день 22 декабря выпало на метеостанции Памятное и в Кургане. По Кургану за 22 декабря мы превысили абсолютный суточный максимум осадков - у нас выпало за сутки 19,6 мм, а до этого максимум составлял всего 5,7 мм, и было это в 1999 году. <…> По Кургану месячное количество осадков за декабрь - 22 мм", - сказали в центре.

В Госавтоинспекции призвали жителей области скорректировать свои предновогодние планы и по возможности не отправляться в поездки на дальние расстояния. "Образовавшиеся после снегопадов снежный накат и гололедица представляют опасность для участников дорожного движения. Проводится большая работа по их устранению, однако свои коррективы в приведение дорог в надлежащее состояние вносит природа. В ближайшие дни в Зауралье ожидается морозная погода, что осложняет действие противогололедных материалов", - рассказали в отделении пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по региону.

Главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко уточнила ТАСС, что за прошедшие сутки сильные снегопады были на востоке Свердловской области и в Курганской области.