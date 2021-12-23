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Пандемия COVID-19

В ДНР из России поступила партия вакцины "Спутник Лайт"

В министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что полученная вакцина будет применяться для вакцинации и ревакцинации

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Российский гуманитарный конвой доставил в Донецк 272 350 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в четверг сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР).

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"В составе гуманитарного конвоя с территории Российской Федерации в республику прибыла очередная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 272 350 доз", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что в четверг в республику прибыл 105-й гуманитарный конвой МЧС России. Полученная вакцина будет применяться для вакцинации и ревакцинации, добавили в Минздраве.

С начала пандемии в ДНР зафиксировано 117 452 случая заражения коронавирусом, от осложнений умерли 9 146 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Кампания по вакцинации населения в ДНР началась 1 февраля 2021 года. В республике используются препараты, полученные по линии гуманитарной помощи из России.

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