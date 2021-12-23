Минпросвещения сообщило, что все школы в России подключены к высокоскоростному интернету

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все российские школы в этом году были подключены к высокоскоростному интернету, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, комментируя применение возможностей игрового и креативного контента в образовательных целях, отметил, что они должны быть использованы. Поэтому, продолжил глава государства, в России внедряется широкополосный интернет, в том числе в школах, где работа должна быть уже завершена.

"Формирование современной образовательной среды, которая отвечает мировым вызовам и трендам, является ключевым направлением работы Министерства просвещения. В этом вопросе важное значение имеет создание и развитие цифровой образовательной среды. Работа уже ведется по нескольким направлениям. В этом году 100% школ во всех регионах России уже подключены к высокоскоростному интернету", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, добавили в пресс-службе, продолжается работа по модернизации инфраструктуры и оснащению школ новым оборудованием, особое внимание уделяется сельским учебным заведениям. Создаются отечественные образовательные ресурсы, которые гарантируют безопасность и достоверность размещенных материалов и загружаемого контента. В их числе - портал "Российская электронная школа" (РЭШ), информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум".

РЭШ уже пользуются более 51 млн человек из 15 стран, отметили в Минпросвещения. Платформу "Сферум" используют более 2 млн человек в 82 регионах РФ, она позволяет проводить онлайн-уроки, обмениваться образовательным контентом, получать мгновенные уведомления и сообщения, создавать сообщества школ и классов, проверять задания, организовывать звонки, в том числе и групповые, например, для проведения родительских собраний.