В Подмосковье утвердили порядок предоставления жилья по программе переселения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании приняли закон, регламентирующий порядок предоставления жилых помещений по программе комплексного развития территории. Предоставляемые при переселении квартиры должны быть не меньше высвобождаемого жилого помещения и располагаться в том же городском округе.

"Порядок закона разработан с целью обеспечения равнозначными жилыми помещениями собственников и нанимателей жилых помещений, расселяемых при реализации проекта комплексного развития территории. Таким гражданам проектом закона предусмотрено предоставление жилого помещения в собственность или наем, соответственно, отвечающего одновременно следующим условиям: площадь и количество комнат, предоставляемого жилого помещения не может быть меньше, чем в высвобождаемом", - сказал в ходе заседания председатель комитета по строительной политике, энергетике, и ЖКХ Игорь Коханый.

Он добавил, что также новое жилое помещение должно находиться в том же городском округе, где ранее проживал житель дома, попавшего под программу переселения.

"Граждане, выезжающие из коммунальных квартир, получают по количеству комнат и занимаемой площади площадь не меньше, но в отдельных квартирах", - добавил Коханый.

В конце апреля Воробьев в ежегодном обращении к жителям региона анонсировал запуск программы реновации жилья в Московской области. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова поясняла, что власти начнут работу по программе расселения ветхого и аварийного жилья в рамках комплексного развития территорий в третьем квартале 2021 года.