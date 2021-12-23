Жителям Кувейта 2 января запретят выезд за рубеж без третьей дозы вакцины от ковида

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральное управление гражданской авиации Кувейта издало постановление, согласно которому подданные и резиденты смогут выезжать из эмирата только после прививки бустерной дозой вакцины от COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице ведомства в Twitter .

"Выезд за пределы Государства Кувейт запрещается жителям, которые сделали две прививки одобренным в стране препаратом от коронавируса, но спустя девять месяцев не получили бустерную дозу вакцины. Постановление вступает в силу с 2 января 2022 года", - уточнило управление.

Ранее правительство эмирата решило, что с 2 января следующего года прививка бустерной дозой препарата от ковида станет обязательным условием для полной вакцинации. Как уточнили в четверг в министерстве здравоохранения, ревакцинироваться могут все подданные и резиденты в возрасте от 16 лет и старше.

Для прибывающих в Кувейт обязательным остается наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до въезда в эмират. Гости должны соблюдать десятидневный карантин с возможностью его прекращения через трое суток в случае отрицательного результата нового ПЦР-теста. В Кувейте одобрены вакцины американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также препарат американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В эмирате с населением 4,2 млн человек с начала пандемии зафиксировано 414 413 случаев COVID-19, 411 178 пациентов уже выздоровели, 2 466 человек умерли от последствий заражения. Первую дозу вакцины от ковида в стране получили более 3,3 млн жителей, вторую дозу - не менее 3,2 млн человек, бустерную - более 313,3 тыс.