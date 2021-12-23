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Новый год и Рождество

Более 800 мероприятий пройдут в парках Подмосковья в новогодние праздники

В области с 1 по 9 января пройдут рождественские развлекательные программы, интерактивные представления, анимационные шоу, фестивали и рождественские гуляния

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 800 новогодних и рождественских развлекательных программ подготовлены для гостей парков Московской области с 1 по 9 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"С 1 по 9 января в 120 парках Подмосковья гостей ждут более 800 новогодних и рождественских развлекательных программ, интерактивных представлений, анимационных шоу, фестивалей и рождественских гуляний", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в 26 центральных городских парках в течение январских праздников будет работать "Резиденция Деда Мороза". Также посетители смогут провести время на 60 катках и 65 тюбинговых горках.

Кроме того, 1 января в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде и парке "Городской лес" в Домодедово пройдет всероссийская акция "Я бегу и обещаю 2022". В парке "Елочки" городского округа Домодедово 6 января состоится фестиваль "Эко-ферма", на котором будут представлены товары местных производителей, и все посетители смогут приобрести подарки к Рождеству. Там же 15 января пройдет конкурсная программа "Парад санок".

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