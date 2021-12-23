В Улан-Удэ 24 декабря объявили нерабочим днем для бюджетных организаций из-за ЧП на ТЭЦ

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Бурятии объявили 24 декабря нерабочим днем для бюджетных организаций для снижения нагрузки на теплотрассу. Об этом сообщили журналистам в четверг в республиканском оперштабе.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Для бюджетных организаций пятница, 24 декабря, объявлена нерабочим днем в целях снижения нагрузки на теплотрассу", - сообщили в оперштабе.

Минувшей ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах и в десятках социальных объектов.

Сейчас в круглосуточном режиме ведутся восстановительные работы. На ТЭЦ-1 запущен резервный котел №2 для поддержания параметров теплоносителя. Энергетики отмечают рост нагрузки на электросети на 30-40% в Железнодорожном районе города. Температура воздуха в Улан-Удэ в настоящее время около минус 30 градусов, холодная погода в городе, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни.

По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня, создана комиссия по расследованию причин аварии, прокуратура республики начала проверку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").