В Крыму до 20 января отменили требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении ТЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Требование о предъявлении ковид-сертификатов при посещении торговых центров в Крыму отменено до 20 января. Кроме того, прошедшим вакцинацию и переболевшим COVID-19 родителям разрешили приходить на детские новогодние утренники, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с изменениями в указе "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" родители несовершеннолетних смогут посещать новогодние и рождественские мероприятия с участием детей в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях при условии наличия сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода. Также вход в торговые и торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более будет возможен без предъявления перечисленных выше документов. С 20 января действие ограничений будет возобновлено", - написал он.

Глава Крыма уточнил, что "решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости". "Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора", - добавил Аксенов.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму ранее разрешили ночную работу заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Однако анимационные программы на курортах проводиться не будут. Участников массовых мероприятий обязали предъявлять сертификаты о вакцинации. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.