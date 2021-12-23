Международный суд по коммерческим делам учредили в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 23 декабря. /ТАСС/. Первый Международный суд по гражданским и коммерческим вопросам создан в новом районе Цзяндун китайского города Хайкоу на Хайнане. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Судебная инстанция была сформирована народным судом промежуточной инстанции провинции Хайнань и администрацией района Цзяндун. Необходимость такого шага объясняется стремительным ростом международных деловых связей этого городского района.

Новый суд будет предоставлять локальные услуги, включая расследования по кредитам и консультации с судебными органами, а также разъяснять законы и правила китайским и иностранным инвесторам в целях улучшения условий их работы в порту свободной торговли Хайнаня. В обязанности инстанции войдут также разрешение споров и судебные разбирательства. Все это призвано повысить доверие субъектов рынка к вопросу инвестирования в экономику провинции, пишет издание.

В районе Цзяндун зарегистрировано в общей сложности 332 финансируемых из-за рубежа предприятия. Запланированная площадь строящегося района составляет почти 300 квадратных километров. На ней должны располагаться промышленные и жилые объекты, экологическая буферная зона с природным заповедником.

Темп годового прироста числа иностранных предприятий в районе составляет около 232%. За последние два года реальные иностранные капиталовложения превысили $1 млрд.