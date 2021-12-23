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Семьи с пятью и более детьми в Якутии освободят от налога на имущество физлиц в 2022 году

В регионе также станут выплачивать по 100 тыс. рублей за каждого родившегося в год 100-летия республики ребенка

ТАСС, 23 декабря. Якутские семьи с пятью и более детьми в 2022 году, который объявлен Годом матери, освободят от налога на имущество физических лиц, сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

"В Якутии 2022 год объявлен Годом матери, и мы, продолжая богатый опыт республики, рассчитываем за год ускорить решение самых острых проблем материнства и детства. В Год матери планируется полностью освободить семьи с пятью и более детьми от налога на имущество физических лиц и предоставить другие льготы", - сказал он.

Айсен Николаев подчеркнул, что в год 100-летия республики будет учрежден целевой капитал "Дети столетия", в рамках которого на каждого родившегося в юбилейный год ребенка будет предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.

"В 2021 году в Якутии в преддверии 100-летнего юбилея республики реализуется общественный проект "Столетний план развития". Жители всех районов и городов формулируют свои предложения и пожелания о том, какой должна быть Якутия, в которой будут жить наши дети и внуки", - добавил глава республики.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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