Совет судей предложил передать в компетенцию мировых судей дела по алиментам

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет судей предлагает вернуть в компетенцию мировых судей дела по взысканию алиментов. Об этом в четверг сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина.

"Предлагается передать в компетенцию мировых судей рассмотрение дел по взысканию алиментов. Такой порядок существовал до октября 2019 года, в настоящее время данные споры рассматривают районные суды", - сказал Момотов.

Кроме того, добавил он, изменение социально-экономических условий требует соответствующего пересмотра компетенции мировых судей. В 2018 году по инициативе Верховного суда РФ была повышена цена иска по делам, рассматриваемым мировыми судьями в сфере защиты прав потребителей, с 50 до 100 тыс. рублей. "Считаем целесообразным увеличить сумму иска в сфере защиты прав потребителей до 150 тыс. рублей, а по делам о разделе между супругами совместно нажитого имущества и делам по имущественным спорам (за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности) увеличить с 50 тыс. до 100 тыс. рублей", - добавил Момотов.