Более 4 тыс. коммунальных аварий произошло в России с начала осени

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 4,4 тыс. аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства произошло в России с начала осени, сообщил в четверг глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"С 1 сентября по 21 декабря 2021 года в системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ зафиксировано 22 503 события, в том числе 4 437 аварий и 18 066 инцидентов", - приводятся слова Файзуллина в сообщении на сайте правительства.

Он подчеркнул, что в целом отопительный период на объектах ЖКХ проходит в штатном режиме, мобилизованы все службы, ответственные за работу объектов электроэнергетики и коммунального хозяйства. По словам главы Минстроя, проблемные вопросы находятся на контроле, при возникновении аварийных ситуаций коммунальные службы в регионах оперативно их устраняют.

Так, ночью в Улан-Удэ произошел пожар электрокабелей в подвале турбинного цеха ТЭЦ-1. "На объекте проводятся аварийно-восстановительные мероприятия. Ситуация находится на постоянном контроле, ведется вся необходимая работа для оперативного устранения аварии", - отметил Файзуллин.

С 1 сентября 2020 года во всех регионах России заработала единая система мониторинга инцидентов и контроля устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России.