В Мурманской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Мурманской области, положительный результат показали тесты двух членов семьи в Ковдорском муниципальном округе, приехавшей в гости к родственникам из-за границы.

Позже анализы выявили наличие штамма "омикрон" у одного из них, сообщили в четверг в официальном сообществе администрации Ковдорского муниципального округа "ВКонтакте".

"В один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством, все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус. Гражданам было вручено предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма "омикрон" у одного из приехавших", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации округа, ситуация находится под контролем специалистов Роспотребнадзора. "В настоящее время вся семья на самоизоляции, органами здравоохранения принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом "омикрон" в медицинское учреждение", - уточнили представители муниципальных властей.

С начала пандемии в Заполярье количество заболевших превысило 90 тыс., умерли более 2,7 тыс. человек. За последние сутки в области выявлено 167 случаев заболевания.