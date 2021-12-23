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Пандемия COVID-19
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В Мурманской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Его обнаружили у одного из членов семьи в Ковдорском муниципальном округе, приехавшей погостить к родственникам из-за границы
© Александр Щербак/ТАСС

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Мурманской области, положительный результат показали тесты двух членов семьи в Ковдорском муниципальном округе, приехавшей в гости к родственникам из-за границы.

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Позже анализы выявили наличие штамма "омикрон" у одного из них, сообщили в четверг в официальном сообществе администрации Ковдорского муниципального округа "ВКонтакте".

"В один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством, все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус. Гражданам было вручено предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма "омикрон" у одного из приехавших", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации округа, ситуация находится под контролем специалистов Роспотребнадзора. "В настоящее время вся семья на самоизоляции, органами здравоохранения принимается решение о госпитализации заболевшего штаммом "омикрон" в медицинское учреждение", - уточнили представители муниципальных властей.

С начала пандемии в Заполярье количество заболевших превысило 90 тыс., умерли более 2,7 тыс. человек. За последние сутки в области выявлено 167 случаев заболевания.

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РоссияМурманская областьПандемия COVID-19
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