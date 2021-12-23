Ленобласть расширит перечень исторических поселений для развития потенциала малых городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область планирует расширить перечень населенных пунктов, имеющих статус исторического поселения, для развития туристического и экономического потенциала малых городов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона.

О необходимости для местной власти уделить большее внимание развитию малых городов сказал президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, состоявшейся в четверг. Глава государства отметил, что развитие транспортной инфраструктуры и связанности территорий является одним из драйверов роста, в который предполагается вложить "колоссальные ресурсы".

"Сегодня на территории Ленинградской области располагаются четыре исторических поселения: из них Выборг имеет статус исторического поселения федерального значения. Статус исторического поселения регионального значения присвоен Новой Ладоге, Шлиссельбургу и Ивангороду. В настоящее время ведется работа по включению в перечень исторических поселений федерального значения села Старая Ладога и города Гатчины", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко статус исторического поселения позволяет сохранять памятники архитектуры и в целом исторический облик населенных пунктов региона. "Но главное - через доставшееся нам наследие мы сохраняем свою национальную идентичность. И в этой связи история городов и поселков, их историко-культурное достояние - это большое преимущество. Но не только для привлечения туристов. Это возможность создать настоящую комфортную среду для жизни наших граждан, чтобы из таких городов и сел не уезжали жители", - привели слова Дрозденко в пресс-службе.

Глава региона также предложил создать специальную рабочую группу в правительстве Ленинградской области по развитию исторических поселений "для гармонизации всех госпрограмм".